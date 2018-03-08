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Исследователь Providus Ивета Кажока предложила общественности представить ситуацию, когда перед выборами Сейма в 2018 году в соцсети Facebook начинается массивная агитационная кампания.

Профили пользователей переполнены политической рекламой, негативной информацией о конкретных партиях, социал-политической пропагандой - однако одновременно никто не знает, кто финансирует эту кампанию. К тому же нет способа, как эту кампанию остановить, хотя понятно, что она явно нарушает законодательство Латвии, которое регулирует предвыборную агитацию Сейма. Вопрос заключается в том, что делать.

Кажока призывает задуматься о такого рода "кошмарном сценарии", комментируя озвученную главой KNAB Екабом Страуме вероятность на время блокировать соцсети Facebook, в которой трудно контролировать предвыборную агитацию. Дело в том, что эта соцсеть не сотрудничает с латвийскими надзорными учреждениями. А рекламу партий контролирует KNAB.

"Многие страны обратились с запросами к Facebook о том, кто те люди, которые оплачивают рекламу. К сожалению, из всех соцсетей именно Facebоok является самой не отзывчивой на такие просьбы соцсетью", - сказала эксперт.

Также Кажока указала, что в Facebook реализуется массированная политическая агитация, которая нарушает латвийское законодательство, но ее невозможно прекратить, что может угрожать нацбезопасности.

По мнению Кажоки, предложение Страуме блокировать в предвыборны период Facebook является самым радикальным способом, однако сейчас пока нет наиболее безболезненного для всех способа решения данной проблемы.

Напомним, как во вторник заявил начальник KNAB Екаб Страуме, не исключено, что в Латвии потребуется приговор суда для блокирования соцсети Facebook с целью ограничения рекламы политических партий в интернете.

"Мы видим это как проблему. Сейчас KNAB коммуницирует с крупнейшими международными держателями соцсетей, в которых можно размещать платную рекламу. Будет ли эта коммуникация успешной, в данный момент я сказать не могу. Не исключено, что нам потребуется приговор суда, чтобы на какое-то время блокировать в Латвии, например Facebook", - сказал он.

Латвийцы категорически с этим не согласны и обрушились с критикой на главу KNAB.

Некоторые пользователи отмечают, что последние выступления Екаба Страуме похожи на юмористические шоу.

"С каждым разом выступления Страуме становятся все забавнее. Народ с нетерпением ждет следующего выхода. Какое-то новое Stand Up шоу?", - пишет пользователь под ником "Зимний еж".