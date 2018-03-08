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В четверг утром в Курземе и центральной части Латвии из-за снега существенно затруднено движение по главным и региональным дорогам, сообщает Latvijas Valsts ceļi. В настоящее время на расчистку дорог направлена 91 единица специализированной техники.

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг весь день будет идти снег, мокрый снег, а в некоторых регионах — дожди. При этом температура воздуха будет колебаться в пределах 0 -3 градусов, что может привести к обледенению проезжей части и образованию так называемого "черного льда".

Водителей призывают соблюдать осторожность и учитывать сложные погодные условия.