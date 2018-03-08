Общество |

В четверг утром общественный транспорт в Риге отстает от графика движения на 5-30 минут, сообщает Rīgas satiksme.

Автобусы курсируют с задержкой до 30 минут. Rīgas satiksme информирует, что затруднено движение в районе Густава Земгала гатве, где произошла авария. В связи с этим опаздывают автобусы 3-го и 48-го маршрутов.

В свою очередь троллейбусы отстают от расписания в среднем на 10 минут, трамваи - на 5 минут.