В Риге из-за снегопада задерживается общественный транспорт (7)
Общество | 8 марта 2018 года, 09:13
В четверг утром общественный транспорт в Риге отстает от графика движения на 5-30 минут, сообщает Rīgas satiksme.
Автобусы курсируют с задержкой до 30 минут. Rīgas satiksme информирует, что затруднено движение в районе Густава Земгала гатве, где произошла авария. В связи с этим опаздывают автобусы 3-го и 48-го маршрутов.
В свою очередь троллейбусы отстают от расписания в среднем на 10 минут, трамваи - на 5 минут.
ДА !!!! Вечно в нашей стране экстренно только зарплаты чинуш растут и пилятся лимоны . А в остальном то погода виновата , то понос то золотуха .
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это снегопад ? Чиновники РД сбились кучей . прижались попой друг к другу и согреваются ?
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celu parvalde -как всегда все проспало ...город не убран ...
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