В Риге из-за снегопада задерживается общественный транспорт (7)

фото

Общество | 8 марта 2018 года, 09:13

В четверг утром общественный транспорт в Риге отстает от графика движения на 5-30 минут, сообщает Rīgas satiksme.

Автобусы курсируют с задержкой до 30 минут. Rīgas satiksme информирует, что затруднено движение в районе Густава Земгала гатве, где произошла авария. В связи с этим опаздывают автобусы 3-го и 48-го маршрутов.

В свою очередь троллейбусы отстают от расписания в среднем на 10 минут, трамваи - на 5 минут.

Комментарии 7
Рижанка 1 час назад
ДА !!!! Вечно в нашей стране экстренно только зарплаты чинуш растут и пилятся лимоны . А в остальном то погода виновата , то понос то золотуха .
Ответить
пара сантиметров1 час назад
это снегопад ? Чиновники РД сбились кучей . прижались попой друг к другу и согреваются ?
Ответить
aerjnh24 минуты назад
celu parvalde -как всегда все проспало ...город не убран ...
Ответить