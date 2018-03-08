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Сегодня, 8 марта, в Риге состоялось шествие солидарности женщин в честь Международного женского дня. В мероприятии приняли участие более 100 человек.

Шествие началось в 8.30 у здания Сейма и завершилось у памятника Свободы. В нем участвовали не только женщины, но и мужчины. На плакатах были написаны такие лозунги, как "Место женщины в революции", "Не надо их бить", #metoo, "Не спрашивай, что на ней было надето, спроси, что было у него в голове" и т.д..

Напомним, с призывом участвовать в шествии обратилась латвийская режиссер и публицист Алисе Зариня, которая не раз поднимала тему насилия в своих публикациях.

"Шествие солидарности. Рано утром. Чтобы привлечь внимание к насилию в отношении женщин. Почему именно против женщин? Один раз в год. Один день. Поговорить именно и только о женщинах. Даже не говорить. Мирно прогуляться. Приглашаются все", - написала Зариня.

Как сообщал портал Mixnews, около 27% жителей разных стран Европы считают принуждение к сексу допустимым при определенных обстоятельствах - например, если жертва была пьяна. Этот вывод был сделан по итогам исследования, которое Еврокомиссия проводила в странах ЕС с участием 30 тысяч респондентов. При этом указывается, что этот показатель выше всего в Латвии(57%).