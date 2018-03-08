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Национальное объединение "Все для Латвии!"-ТБ/ДННЛ предлагает отмечать 16 марта как официальный день памяти латышских воинов, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на LTV лидер партии, депутат Сейма Райвис Дзинтарс.

Он напомнил, что в свое время 16 марта было официальным памятным днем, но затем его вычеркнули из списка памятных дат.

По словам Дзинтарса, эту несправедливость нужно устранить, внеся соответствующие поправки в закон "О праздничных, памятных и отмечаемых днях".

"Мы не должны стыдиться чествовать борцов за свободу Латвии", - сказал лидер нацблока, отвечая на вопрос о том, не достаточно ли для чествования латышских солдат Дня Лачплесиса 11 ноября.

Он добавил, что поправки будут поданы на рассмотрение в ближайшие дни.

16 марта как день памяти латышских воинов было внесено в список памятных дат в 1998 году, но уже на следующий год новый парламент исключил его из этого списка.