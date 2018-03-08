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Мэр Риги Нил Ушаков оставил на своей странице в Facebook послание, в котором политик поздравил всех женщин с 8-м марта.

"Поздравляю с 8-м марта! Счастья, любви, благополучия и тепла! А у нас в думе пока небольшой перерыв, идем поздравлять коллег", - написал мэр.

Ушаков также добавил, что цветы были куплены на личные средства.

"Для тех, кто каждый год задает один и тот же вопрос, повторяю ответ - цветы на 8-е марта коллегам мы в думе покупаем всегда за свой счет, не переживайте", - указал он.

Напомним, сегодня в мире отмечается Международный женский день.

Фото: flickr.com