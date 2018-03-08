Мэр Риги Нил Ушаков поздравил женщин с 8-м марта (8)

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Общество | 8 марта 2018 года, 12:22

Мэр Риги Нил Ушаков оставил на своей странице в Facebook послание, в котором политик поздравил всех женщин с 8-м марта.

"Поздравляю с 8-м марта! Счастья, любви, благополучия и тепла! А у нас в думе пока небольшой перерыв, идем поздравлять коллег", - написал мэр.

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Ушаков также добавил, что цветы были куплены на личные средства.

"Для тех, кто каждый год задает один и тот же вопрос, повторяю ответ - цветы на 8-е марта коллегам мы в думе покупаем всегда за свой счет, не переживайте", - указал он.

Напомним, сегодня в мире отмечается Международный женский день.

Фото: flickr.com

Комментарии 8
S2 часа назад
Спасибо!
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888882 часа назад
Спасибо, Нил.
И Панкратову особо
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Алекс44 минуты назад
Правильно,как раз Согласие в том месте и есть...)))
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