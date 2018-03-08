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Строители здания Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) - "Объединение национальных строительных компаний" - подали в суд Видземского предместья Риги иск о взыскании с государства 11,445 млн евро, сообщила руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Как следует из искового заявления, представители "Объединения национальных строительных компаний" считают, что за строительство здания ЛНБ им причитается долг в размере 9,243 млн евро, штраф в размере 924,259 тыс. евро и пеня в размере 1,225 млн евро.

По словам Кокале, согласно заключенному 15 мая 2008 года договору и полученному от осуществлявшего стройнадзор за библиотекой Hill International подтверждению заключительного платежа, Минкульт до 31 декабря 2016 года сделал последний платеж за строительство здания ЛНБ в размере 104,904 тыс. евро.

"Сейчас строители предъявляют налогоплательщикам юридически и финансово необоснованные требования, предлагая пересмотреть условия договора задним числом. Максимальная сумма за строительство ЛНБ была зафиксирована в поданном строителями предложении в ходе закупочного процесса, к тому же она была подсчитана в 2008 году, когда цены в строительстве достигли самой высокой отметки в истории Латвии", - отметила Кокале.

За строительство здания ЛНБ государство в течение восьми лет уплатило 195,566 млн евро.

Суд Видземского предместья Риги рассмотрит иск стройфирм 13 сентября 2018 года, сообщили в суде.

В январе 2017 года Минкульт полностью отклонил требование "Объединения национальных строительных компаний" выплатить ему 22,48 млн евро, после чего строители заявили, что обратятся в суд с иском о взыскании денег с Минкульта.

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