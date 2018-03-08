Общество |

Группа латышских реперов Singapūras Satīns выпустила клип на песню "Es nemāku krievu valodu" ("Я не умею говорить по-русски").

Как отметили сами исполнители, песня является пародией.

Парни поют о том, что у них есть много русскоязычных друзей, они даже часто ощущают себя русскими, но несмотря на это, не умеют изъясняться на русском.