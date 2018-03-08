"Tautas meita vai tjolka?": рэперы посвятили гимн латышам, не знающим русского (9)
Общество | 8 марта 2018 года, 16:30
Группа латышских реперов Singapūras Satīns выпустила клип на песню "Es nemāku krievu valodu" ("Я не умею говорить по-русски").
Как отметили сами исполнители, песня является пародией.
Парни поют о том, что у них есть много русскоязычных друзей, они даже часто ощущают себя русскими, но несмотря на это, не умеют изъясняться на русском.
Было весело посмотреть. Языки знать и чем больше тем лучше, наш джентльменский набор: LV, RUS, ENG.
Удачи ребятам!!