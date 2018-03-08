"Tautas meita vai tjolka?": рэперы посвятили гимн латышам, не знающим русского (9)

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Общество | 8 марта 2018 года, 16:30

Группа латышских реперов Singapūras Satīns выпустила клип на песню "Es nemāku krievu valodu" ("Я не умею говорить по-русски").

Как отметили сами исполнители, песня является пародией.

Парни поют о том, что у них есть много русскоязычных друзей, они даже часто ощущают себя русскими, но несмотря на это, не умеют изъясняться на русском.

Комментарии 9
Иварс2 часа назад
Прикольно.
Было весело посмотреть. Языки знать и чем больше тем лучше, наш джентльменский набор: LV, RUS, ENG.
Удачи ребятам!!
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Класс !2 часа назад
Отлично прикололись, зачет, молодцы ! Басам каям по дзелтам пескам.....
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Посмотрите в Ютубе 2 часа назад
Моя профессия латышь
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