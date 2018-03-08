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Государство расширило финансируемый из бюджета перечень операций по трансплантации органов. Теперь в год, помимо почек и сердца, можно сделать 7 пересадок печени и одну — легких. Однако в стране острая нехватка доноров, сообщает LTV7.

В пример телеканал привел историю Алисе: девушке требуется пересадка легких. Врачи сказали, что ей осталось жить всего два года, а донорский орган Алисе ждет уже полтора года.

Девушка не понимает, почему потеряв близкого, родственники так часто отказывают в изъятии его органов.

"Я понимаю, что встретившись с бедой трудно, трудно мыслить рационально. Но ты можешь спасти другие жизни", - сказала Алисе.

С этого года государство будет оплачивать одну пересадку легких, однако донорских органов нет. По словам LTV7, анкету, которая даёт разрешение на трансплантацию органов, заполнили всего 2 тысячи латвийцев. Это меньше числа людей, оформивших отказ. Между тем, один умерший человек может спасти пять жизней.

Сообщается, что если человек при жизни не зарегистрировал согласие или отказ на донорство своих органов, право выразить его волю есть у родных. Однако, закон "О защите тела умершего человека" не предусматривает обязанность больницы сообщать родственникам о планах по изъятию органов. Причем, если родственники в письменной форме не сообщили о высказанном еще при жизни нежелании человека на использование его органов для пересадки, трансплантация может быть проведена. Следовательно, в законе одна статья противоречит другой.

По словам LTV7, устранить противоречие взялось министерство юстиции, но поправки ещё находятся в разработке. Однако медики уверены, что даже если будет предусмотрен более доступный порядок оформления разрешения на донорство, это не значит, что случаев согласия станет больше. Они отметили, что необходима большая разъяснительная кампания, поскольку в обществе по-прежнему много стереотипов на тему донорства.

Ранее сообщалось, что в Латвии планируют внести изменения в закон, согласно которым жители становятся потенциальными донорами органов, если специально не откажутся от донорства при жизни. Похожая система существует в Нидерландах.

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