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Глава Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерис Путниньш в интервью агентству Reuters заявил, что в будущем в Латвии могут быть закрыты или объединены и другие банки, обслуживающие нерезидентов.

Так он прокомментировал закрытие латвийского банка ABLV, который из-за доклада сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) на данный момент проходит процесс самоликвидации.

"Другие латвийские банки, работающие по схожей с ABLV bank модели, столкнулись с подобными проблемами", - заявил Путниньш.

Глава FKTK указал, что в Латвии существуют около 10 банков, работающих с нерезидентами, которым, по всей видимости, придется сменить модель работы.

"Если речь идет о постоянной модели бизнеса, то, разумеется, она более не жизнеспособна”, – заявил он, добавив, что закрытие других банков в стране не является неизбежностью.

"Они могут поменять вектор бизнеса, если способны на это. Они могут самоликвидироваться, если не видят будущего для своих компаний", - пояснил Путниньш.

Напомним, как ранее писал Mixnews, с визитом в Латвию прибыли представители структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) для обсуждения вопросов, касающихся доклада о латвийском финансовом секторе и банке ABLV Bank.

Источник: tvnet.lv