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В Латвии в городах живет больше женщин, а на селе - мужчин, сообщили в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).

Больше всего женщин на 100 мужчин приходится в Калнциемской волости Алуксненского края (139), меньше всего - в Гарсенской волости Акнистского края (76).В 19 волостях Латвии или на 3% территории живет одинаковое число женщин и мужчин.

В среднем в Латвии на 100 мужчин приходится 118 женщин. В начале 2017 года в стране проживали 1 054 433 женщин и 895 683 мужчины.

Ежегодно в Латвии рождается больше мальчиков, чем девочек. В возрасте до 39 лет преобладают мужчины, после 40 лет - женщины. В возрасте старше 70 лет женщин в 2,3 раза больше, чем мужчин.

Напомним, сегодня в Латвии, как и в других странах мира отмечается Международный женский день.

Почти две трети жителей Латвии, или 64%, планируют в этом году отмечать Международный женский день 8-е марта, который в Латвии с некоторых пор является официальной праздничной датой, свидетельствует опрос компании Kantar TNS.

Стоит отметить, что 17 лет Международный женский день 8 марта не был в Латвии ни государственным праздником, ни отмечаемым днем. Все изменилось лишь 26 апреля 2007 года, когда Сейм большинством голосов во втором чтении принимает поправку тогда еще "Центра Согласия" к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", согласно которой 8 марта — Международный Женский день — становится в Латвии официально отмечаемым.

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