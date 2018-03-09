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Общество Inovāciju atbalsta centrs объявляет прием заявок от жителей Риги на бесплатные курсы по натурализации.

Правила для приема на курсы:

нужно быть жителем Риги (по декларации);

нужно подать заявление (в течение двух недель после начала обучения) в Управление по делам гражданства и миграции о получении гражданства Латвии в порядке натурализации.

Регистрация участников происходит в онлайн режиме на сайте www.inovacijucentrs.lv, а также в сотрудничестве с отделами Управления по делам гражданства и миграции.

В целом бесплатные курсы смогут посетить 60 жителей Риги, которые на самом деле желают получить гражданство путем натурализации. Курсы предусматривают занятия по латышскому языку, Сатверсме Латвии, культуре и истории. В целом 60 академических часов. Можно будет выбрать удобное для себя время занятий (утренние, дневные и вечерние группы). Обучение проходит в центре города на ул. Висвалжа, 1 (вход со стороны улицы).

Планируемая дата начала курсов – 12 марта 2018 года.

Подобные бесплатные курсы общество организует с 2015 года. За последние три года при участии общества Inovāciju atbalsta centrs гражданство Латвии получили более 170 проживающих в Риге неграждан и граждан третьих стран.

В 2018 году курсы для натурализации организуются в рамках проекта Rīdzinieki naturalizējas – 2018. Проект софинансируется в рамках программы Общественной интеграции Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

Телефон для справок – 26172018.