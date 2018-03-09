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На этой неделе Национальные вооруженные силы (НВС) смогли провести пробный тест радиолокатора TPS-77 MRR по наблюдению за воздушным пространством. Поступивший для нужд латвийской армии многофункциональный радиолокатор сможет усилить возможности наблюдения за воздушным пространством. Об этом сообщало издание Министерства обороны Латвии Sargs.lv.

"Покупка радиолокаторов внесет большой вклад в укрепление боеспособности и модернизацию Национальных вооруженных сил, позволяя адекватно реагировать на современные угрозы, с которыми сталкиваются страны НАТО. Наблюдение за низкими полетами и идентифицирование цели - жизненно важная часть защиты воздушного пространства Латвии. Современные технологии позволяют соединить многофункциональный локатор с радиолокационными системами во всем мире", - с гордостью подчеркнул министр обороны Раймонд Бергманис.

Как сообщалось ранее, Латвия закупит три радиолокатора TPS-77 MRR у американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin.

Информация об этом появилась на сайте американской компании. Там же сказано, что MRP TPS-77 является последней версией разведывательных радаров Lockheed Martin и разработан в ответ на растущие потребности вооруженных сил на поле битвы. MRP TPS-77 оснащен новейшими технологиями, которые быстро адаптируются к различным миссиям наблюдения.

Договор на поставку трех таких радаров был подписан в октябре 2015 года между тогдашним министром обороны Латвии Раймондом Вейонисом и вице-президентом Lockheed Martin Radar Surveillance Systems Грегом Лариони.

Сумма сделки не сообщается.