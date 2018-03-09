Усиление боевой мощи: американцы поставили Латвии первый радиолокатор (12)
На этой неделе Национальные вооруженные силы (НВС) смогли провести пробный тест радиолокатора TPS-77 MRR по наблюдению за воздушным пространством. Поступивший для нужд латвийской армии многофункциональный радиолокатор сможет усилить возможности наблюдения за воздушным пространством. Об этом сообщало издание Министерства обороны Латвии Sargs.lv.
https://t.co/frzXxs6xGb: Latvia receives its first TPS-77 MRR air surveillance radar: https://t.co/mwKpFmZ21j pic.twitter.com/jkrEZuqcLU— NBS (@Latvijas_armija) March 8, 2018
"Покупка радиолокаторов внесет большой вклад в укрепление боеспособности и модернизацию Национальных вооруженных сил, позволяя адекватно реагировать на современные угрозы, с которыми сталкиваются страны НАТО. Наблюдение за низкими полетами и идентифицирование цели - жизненно важная часть защиты воздушного пространства Латвии. Современные технологии позволяют соединить многофункциональный локатор с радиолокационными системами во всем мире", - с гордостью подчеркнул министр обороны Раймонд Бергманис.
Как сообщалось ранее, Латвия закупит три радиолокатора TPS-77 MRR у американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin.
Информация об этом появилась на сайте американской компании. Там же сказано, что MRP TPS-77 является последней версией разведывательных радаров Lockheed Martin и разработан в ответ на растущие потребности вооруженных сил на поле битвы. MRP TPS-77 оснащен новейшими технологиями, которые быстро адаптируются к различным миссиям наблюдения.
Договор на поставку трех таких радаров был подписан в октябре 2015 года между тогдашним министром обороны Латвии Раймондом Вейонисом и вице-президентом Lockheed Martin Radar Surveillance Systems Грегом Лариони.
Сумма сделки не сообщается.