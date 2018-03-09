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В первой половине предстоящей рабочей недели на территории Латвии ожидается потепление, столбик термометра днем может подниматься до отметки в +10 градусов, на большой части страны сойдет снежный покров, прогнозируют Global Forecast System и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу, 10 марта, днем воздух прогреется до 0..+5 градусов, в Курземе — до +7 градусов. В начале следующей недели будет еще теплее. Хотя по ночам будет еще прохладно: в ночь на вторник и среду ожидается морозная погода.

Одновременно усилится юго-восточный ветер, порывы которого могут достигать 9-14 метров в секунду. Снежный покров может сохраниться только в восточных районах страны.

Но уже во второй половине недели вновь похолодает, хотя особо морозной погоды уже не прогнозируется.

Фото: pixabay.com