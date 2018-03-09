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Латвия является одной из стран ЕС, в которой должным образом не соблюдается единый стандарт водительского удостоверения. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист Отто Озолс, ссылаясь на немецкое издание Die Welt.

По его словам, Латвию уже предупреждали о несоответствии общему стандарту ЕС по данному вопросу. Предупреждение от Брюсселя также получили Италия, Германия и Нидерланды.

Издание отмечает, что согласно директивам ЕС, на водительском удостоверении должна отображаться информация о зрении водителя. Соответственно, на латвийском документе таких сведений нет.

Исходя из этих общих положений ЕС, при плохом зрении, которое не может обеспечить водителю безопасную езду, он обязан использовать линзы или очки.

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