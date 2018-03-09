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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на ввоз стали и алюминия.

"Я намерен обеспечить безопасность Соединённых Штатов Америки, и потому ввожу тарифы на импорт стали и алюминия: 25% на иностранную сталь и 10% на иностранный алюминий", – сообщил президент США.

Между тем, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии обеспокоены таким решением главы США. По их словам, это приведет к торговым войнам между США и Европой.

Ранее на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном главы МИД стран Балтии заявили о своем намерении обсудить это положение.

"Мы выразили общую позицию о том, что экономические войны, торговые войны – это не то, чего мы ожидаем. Мы надеемся, что можно будет согласовать позиции", – сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич полностью поддержал литовского коллегу.

Источник: bbc.com/russian

Фото: twitter.com/edgarsrinkevics