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Папа римский Франциск посетит Латвию с визитом 24 сентября, сообщили в Министерстве иностранных дел. Глава католической церкви прибудет в Латвию по приглашению президента Раймонда Вейониса.

В рамках визита папа Франциск встретится с Вейонисом, другими официальными лицами и представителями общественности, а также примет участие в торжественном возложении цветов к памятнику Свободы.

Планируется, что папа будет участвовать в экуменическом богослужении в Домском соборе, а также проведет мессу в Аглонской базилике.

"Визит Его Святейшества папы Франциска в Латвию в год столетия государства - большая честь для нашей страны и ее народа. Этот год является точкой отсчета для всей проделанной ранее работы и одновременно возможностью заложить крепкий фундамент для будущего, в котором будут жить следующие поколения. Я уверен, что визит папы Франциска станет важным стимулом отстаивать общечеловеческие ценности и воплощать замыслы, чтобы Латвия стала лучше, справедливее и сплоченнее", - подчеркнул Вейонис.

Папа Франциск посетит также Литву и Эстонию. Его визит в страны Балтии пройдет с 22 по 25 сентября.

Первым папой римским, который посетил Латвию, был Иоанн Павел II - его визит состоялся 8 сентября 1993 года.