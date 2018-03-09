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За шесть дней 2276 клиентам ABLV Bank выплачены гарантированные возмещения на сумму 35,2 млн евро, сообщила в эфире радио Baltkom руководитель отдела регулирования и гарантийного фонда Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Елена Лебедева.

Активнее всего за гарантированными государством возмещениями в банк Citadele обращаются местные клиенты ABLV Bank. Возмещения получили уже 2018 местных клиентов банка: 1755 физических и 263 юридических лица.

Международные клиенты активно резервируют посещение банка в последующие недели. Гарантированные возмещения уже выплачены 258 международным клиентам: 209 частным и 49 юридическим лицам.

Выплата гарантированных возмещений проходит спокойно, клиенты в основном посещают банк, заранее зарезервировав время посещения.

Для удобства клиентов банк "Citadele" призывает как физических, так и юридических лиц зарезервировать посещение банка по круглосуточной телефонной линии +371 67010076 или на сайте банка Citadele.

Ранее Лебедева сообщала, что 87,8% клиентов "ABLV Bank" будут выплачены полностью все вклады, в том числе вклады 97,8% местных клиентов. В целом у ABLV Bank 22 830 клиентов, в том числе 8468 местных.