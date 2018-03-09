Общество |

В Сигулде хозяева оставили умирать на улице свою собаку. Животное сидело на привязи рядом с будкой около недели. По информации муниципальной полиции Сигулды, хозяева уехали на заработки в Великобританию еще осенью прошлого года, не позаботившись о своем питомце.

Сейчас пес находится в приюте Labās mājas на Югле.

"Он весит 16 килограммов, и не ел неделю. Вообще. Ничего. Возле собачьей будке не найдено даже экскрементов", - рассказали сотрудники приюта.

По их словам, собака чудом выжила.

"Возможно, кто-то его подкармливал, но судя по состоянию животного, это случалось очень редко. Сейчас мы за ним ухаживаем и подыскиваем новую семью", - сообщают в приюте.

На своей странице в Facebook Labās mājas призывает всех не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях в приют.

В свою очередь, Муниципальная полиция Сигулды примет решение о наказании хозяев.