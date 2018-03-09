Общество |

Жителя Царникаского края оштрафовали за то, что он припарковал автомобиль около своего частного дома, сообщает La.lv со ссылкой на программу Bez Tabu телеканала TV3.

Александр ставит автомобиль около своего частного дома в Царникавском крае уже почти 18 лет. Он хорошо знает правила дорожного движения и был удивлен, увидев, что Царникавская муниципальная полиция оштрафовала его на 40 евро, рассказывает Bez Tabu. Причина - автомобиль мешает движению транспорта и пешеходов. Мужчина в недоумении, так как между его автомобилем и забором не меньше метра.

Знака, запрещающего делать остановку или оставлять автомобиль, в этом месте нет. Кроме того, к дому ведет не дорога, а подъезд, который заканчивается домом, дальше - лес. В правилах не указано, что машину нельзя оставлять в местах, где дорога заканчивается, повествует программа.

В Царникавской муниципальной полиции объяснили применение штрафа тем, что было получено заявление, которое подписали пять человек. В заявлении сказано, что автомобиль мешает пешеходам передвигаться, а также осложняет подъезд для оперативного транспорта.

Александр с такой формулировкой не согласен, он утверждает, что его автомобиль не мешает ни пешеходам, ни велосипедистам, а оперативный транспорт дальше его дома и так не может проехать - там тупик. Он уже обжаловал решение муниципальной полиции, заключает TV3.