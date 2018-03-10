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После нескольких теплых дней 15 марта в Латвию снова придет арктический воздух, свидетельствуют новейшие прогнозы.

В ближайшие дни в Латвии будет тепло, снег во многих местах растает, пройдут небольшие дожди, температура может подняться до +10 градусов.

По прогнозам Global Forecast System, 15 марта ветер сменит направление, и с севера постепенно придет более холодный воздух.

По ночам во второй половине марта местами прогнозируется температура ниже -10 градусов, иногда и днем будет не выше нуля.

В ближайшие недели возможны несколько волн холода, а между ними оттепели и осадки, в том числе метели.

Фото из Flickr