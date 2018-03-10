В Риге прошел "марш с барабанами" против школьной реформы (18)

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Общество | 10 марта 2018 года, 12:19

В Риге прошла очередная акция протеста против перевода школ на латышский язык обучения.

Участники собрались у посольства Франции и прошли шествием мимо здания Латвийской национальной оперы к "Дому ЕС" на бульваре Аспазияс, около которого состоялся митинг. Люди били в барабаны, а также держали в руках плакаты и транспаранты, скандировали лозунги против реформы образования.

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Как сообщает корреспондент Mixnews, в акции приняло участие до 1000 человек. Между тем, как во время своего выступления на митинге заявил сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов, поучаствовавать в шествии пришло более 5000 человек.

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Mixnews провел прямую транслаяцию с протестного мероприятия.

Как ранее сообщили в РСЛ, участники акции намерены провести шествие в знак протеста против решения Центральной избирательной комиссии не регистрировать для сбора подписей поданный РСЛ законопроект об автономии школ нацменьшинств.

Также в РСЛ заявили, что партия намерена продолжать акции против запланированного Министерством образования и науки перевода средних школ полностью на латышский язык, постепенно увеличивая количество участников протестов.

По словам противников реформы, неизменной остается цель акций - отстоять место русского языка в системе образования Латвии.

В настоящее время Сейм рассматривает поправки к законам об образовании, которые предусматривают постепенный переход обучения в средней школе на латышский язык с сентября 2019 года.

Комментарии 18
Нацисту57 минут назад
В Латвии не демократия,а дерьмократия! Ты бы прежде чем писать такую ахенею,значения этого слова бы хоть прочитал!
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Нацисту45 минут назад
С такими как ты, нам вообще нацист не добитый говорить не о чем!В отличии от тебе подобных,эти 1000 людей, не боятся бороться за свои права, в стране в которой они всю жизнь прожили!А тебе подобные,только и способны на то,как критиковать анонимно тех,кто пытается бороться за свои права,только и способны без конца плакаться друг другу, сидя в интернете,как вам русские жить мешают!
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weH32 минуты назад
Конституция Латвийской Республики :
1. Латвия является независимой демократической республикой.
2. Суверенная власть государства Латвии принадлежит народу Латвии.
40. Президент государства, принимая на себя должностные обязанности, на заседании Сейма дает следующее торжественное обещание: “Клянусь, что вся моя деятельность будет посвящена благу народа Латвии. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его населения. Я буду почитать священными и соблюдать Конституцию Латвии и законы государства. По отношению ко всем я буду справедлив и обязанности буду исполнять по доброй совести.”
114. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность.
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