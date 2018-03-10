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В Риге прошла очередная акция протеста против перевода школ на латышский язык обучения.

Участники собрались у посольства Франции и прошли шествием мимо здания Латвийской национальной оперы к "Дому ЕС" на бульваре Аспазияс, около которого состоялся митинг. Люди били в барабаны, а также держали в руках плакаты и транспаранты, скандировали лозунги против реформы образования.

Как сообщает корреспондент Mixnews, в акции приняло участие до 1000 человек. Между тем, как во время своего выступления на митинге заявил сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов, поучаствовавать в шествии пришло более 5000 человек.

Mixnews провел прямую транслаяцию с протестного мероприятия.

Как ранее сообщили в РСЛ, участники акции намерены провести шествие в знак протеста против решения Центральной избирательной комиссии не регистрировать для сбора подписей поданный РСЛ законопроект об автономии школ нацменьшинств.

Также в РСЛ заявили, что партия намерена продолжать акции против запланированного Министерством образования и науки перевода средних школ полностью на латышский язык, постепенно увеличивая количество участников протестов.

По словам противников реформы, неизменной остается цель акций - отстоять место русского языка в системе образования Латвии.

В настоящее время Сейм рассматривает поправки к законам об образовании, которые предусматривают постепенный переход обучения в средней школе на латышский язык с сентября 2019 года.