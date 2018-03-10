В Риге прошел "марш с барабанами" против школьной реформы (18)
В Риге прошла очередная акция протеста против перевода школ на латышский язык обучения.
Участники собрались у посольства Франции и прошли шествием мимо здания Латвийской национальной оперы к "Дому ЕС" на бульваре Аспазияс, около которого состоялся митинг. Люди били в барабаны, а также держали в руках плакаты и транспаранты, скандировали лозунги против реформы образования.
Как сообщает корреспондент Mixnews, в акции приняло участие до 1000 человек. Между тем, как во время своего выступления на митинге заявил сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов, поучаствовавать в шествии пришло более 5000 человек.
Mixnews провел прямую транслаяцию с протестного мероприятия.
Как ранее сообщили в РСЛ, участники акции намерены провести шествие в знак протеста против решения Центральной избирательной комиссии не регистрировать для сбора подписей поданный РСЛ законопроект об автономии школ нацменьшинств.
Также в РСЛ заявили, что партия намерена продолжать акции против запланированного Министерством образования и науки перевода средних школ полностью на латышский язык, постепенно увеличивая количество участников протестов.
По словам противников реформы, неизменной остается цель акций - отстоять место русского языка в системе образования Латвии.
В настоящее время Сейм рассматривает поправки к законам об образовании, которые предусматривают постепенный переход обучения в средней школе на латышский язык с сентября 2019 года.
1. Латвия является независимой демократической республикой.
2. Суверенная власть государства Латвии принадлежит народу Латвии.
40. Президент государства, принимая на себя должностные обязанности, на заседании Сейма дает следующее торжественное обещание: “Клянусь, что вся моя деятельность будет посвящена благу народа Латвии. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его населения. Я буду почитать священными и соблюдать Конституцию Латвии и законы государства. По отношению ко всем я буду справедлив и обязанности буду исполнять по доброй совести.”
114. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность.