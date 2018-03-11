Общество |

Прокуратура Видземского судебного округа предъявила гражданину Латвии обвинение в шпионаже в пользу России, который происходил в Алуксненском крае.

Полиция безопасности (ПБ) 26 февраля просила прокуратуру начать уголовное преследование по двум статьям Уголовного закона о незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью передачи иностранному государству и о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука подтвердила, что обвинение предъявлено. Обвиняемый свою вину признает полностью и раскаивается. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Прокуратура подтвердила, что шпионаж происходил на территории Алуксненского края.

Ранее Mixnews писал, что гражданин Латвии в течение длительного времени по поручению российской спецслужбы собирал сведения об инфраструктуре Национальных вооруженных сил. Он сотрудничал с офицером российской спецслужбы на территории РФ.

Фото: pixabay.com