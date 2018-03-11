Латвийца обвинили в шпионаже в пользу России (10)

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Общество | 11 марта 2018 года, 10:21

Прокуратура Видземского судебного округа предъявила гражданину Латвии обвинение в шпионаже в пользу России, который происходил в Алуксненском крае.

Полиция безопасности (ПБ) 26 февраля просила прокуратуру начать уголовное преследование по двум статьям Уголовного закона о незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью передачи иностранному государству и о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука подтвердила, что обвинение предъявлено. Обвиняемый свою вину признает полностью и раскаивается. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Прокуратура подтвердила, что шпионаж происходил на территории Алуксненского края.

Ранее Mixnews писал, что гражданин Латвии в течение длительного времени по поручению российской спецслужбы собирал сведения об инфраструктуре Национальных вооруженных сил. Он сотрудничал с офицером российской спецслужбы на территории РФ.

Фото: pixabay.com

Комментарии 10
каджич40 минут назад
Судя по тому.как "лепит" дела местная охранка режима.исполняя заказы Большого Брата.то могли бы нахватать на улице.еще штук 100 "вражеских шпионов".к примеру на Центральном рынке.Сейчас время.как никак выборы в России.Вон.британская охранка подсуетилась.сами лепят.сами и расследуют.
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Во как22 минуты назад
Главное управление имперской безопасности всегда на чеку ! Очень важно бдить и пресекать, даже с паспортом негра-уже враг.Ворюги, спекулянты,нацисты.....-это дело десятое.
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Саня™46 минут назад
_Обвиняемый свою вину признает полностью и раскаивается_
Всё вроде бы ясно. Лишить гражданства и обменять России на нормального человека. А Этому лучше нет наказания, чем поселение в России без права на получение визы на въезд в цивилизацию.
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