НАТО проведет военные учения в Латвии (37)

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Общество | 11 марта 2018 года, 11:18

В Латвии в мае и июне пройдут пять масштабных международных военных учений с участием тысяч иностранных военных.

С 3 по 17 мая в Латвии пройдут учения Sill/Heddgehog с участием военнослужащих из Эстонии, дислоцированной в Латвии возглавляемой Канадой боевой группы НАТО и дислоцированной в Эстонии боевой группы под руководством Великобритании. Предусмотрено, что в учениях будут участвовать более 500 иностранных военных.

С 15 по 25 мая запланированы военные учения Saber Knight 18 с участием военнослужащих из Дании, Эстонии, Латвии и Литвы.

С 3 по 15 июня предусмотрены учения Saber Strike 18, в которых примут участие военные из США, Эстонии, Латвии, Литвы и дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО.

С 8 по 16 июня пройдут объединенные учения сухопутных и воздушных сил Summer Shield XV, а с 10 по 20 июня - учения Swift Response 18 под руководством дивизии воздушного десанта США.

Ранее сообщалось, что на Адажском полигоне с 29-го января по 9-е февраля проходили военные учения "Зима", в ходе которых военнослужащие Механизированной пехотной бригады сухопутных сил и боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии нарабатывали навыки выполнения служебных задач в зимних условиях.

Фото: flickr.com

Комментарии 37
Лёлик59 минут назад
Совсем с ума сошли , некуда деньги девать , сосед один раз ученье провёл , так они уже год под себя ходят...
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Alex47 минут назад
В Латвии пройдут не учения...чего тут учиться ?Произойдёт очередное НАТО-шоу по тасканию старого хлама цвета хаки по дорогам и весям Латвии.Тыды-сюды.Постучит по башке адажских-гаркалнских жителей артилерия ,намалюют фэйсы сажей "крутые" ребята с разных стран в камуфляже ...потом местное СМИ расскажет как всё здорово получилось !Смешно,что нас предупреждают за 3 месяца ...Наверное так НАТа будет "реагировать" в случае чего на Искандеры,и гиперзвук ?Каменный век...блестящие бусы для папуасов по прежнему в ходу у потомков Кука ?
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ошибаешся55 минут назад
Латвия - сфера влияния России. А пиндосы тут временно
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