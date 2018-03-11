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Хотя 89,9% регулярных пассажиров поездов в целом удовлетворены железнодорожным пассажирским сообщением в Латвии, почти половина или 46% пассажиров выразили недовольство отсутствием в поездах туалетов, свидетельствуют данные опроса SKDS.

Также часть пассажиров недовольна изменениями в расписании из-за ремонтов.

Согласно данным опроса, удовлетворенность пассажиров примерно одинаковая на всех пяти линиях Pasažieru vilciens, но по ряду критериев более довольны пассажиры направления в Скулте. По сравнению с 2016 годом удовлетворенность пассажиров выросла на 0,9%.

75% пассажиров выбирают поезд из-за цен на билеты.

93% пассажиров довольны качеством обслуживания со стороны работников Pasažieru vilciens, 87% удовлетворяет скорость поездов, 56,5% нравятся станции и остановки. 76% опрошенных считают удобными возможности покупки билетов, причем в 73% случаев пассажир предпочитают кассы, в 14% - покупку билетов у кондуктора. Однако популярность постепенно приобретает и покупка билетов через приложение в телефоне или в интернете.

89% пассажиров чувствуют себя в поездах безопасно.

Опрос проводился в поездах, и в нем приняли участие около 4000 пассажиров.

Фото: flickr.com