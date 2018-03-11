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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за замену соли на песок при обработке обледеневших улиц.

Представителем инициативы указан Филип Капустин. В плотно населенных местах он предлагает использовать песок вместо соли для обработки обледеневших улиц. Капустин отметил, что не существует полностью безопасных средств против обледенения, однако песок меньше портит обувь и поверность автомобилей, чем соль. Также песок, в отличии от соли, не вызывает раздражение лап у домашних животных.

Капустин добавил, что соль для растопления льда используется из-за более низкой стоимости, чем у других материалов. Автор инициативы указал, что для уменьшения затрат на обработку обледеневших улиц, соль можно будет использовать на крупных дорогах и за городом, однако в плотно населенных местах с большим скоплением людей дороги будут обрабатываться песком.

По словам Капустина, если соль заменить на песок, обувь, автомобильное покрытие и качество дорог будут портиться гораздо реже, а также домашние животные будут реже травмировать лапы.

Фото: flickr.com