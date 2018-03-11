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Намерение отправиться в далекое путешествие откладывают 39% жителей Латвии, свидетельствуют данные опроса банка Luminor.

Среди неосуществленных желаний есть также покупка новой автомашины (32%), ремонт жилья (32%), покупка или обмен жилья (30%), покупка новой мебели или преобразование интерьера (24%). 21% хотели бы сделать крупную покупку, например, бытовую технику или гаджет, а 20% - развивать свое хобби.

75% не удалось осуществить эти желания из-за нехватки денег. Это признали 85% опрошенных с доходом до 1000 евро в месяц и 51% опрошенных с доходом выше 1000 евро.

32% для реализации своих желаний не хватило времени, а 19% - решительности.

74% опрошенных заявили, что ранее осуществляли свои желания, накопив деньги, 42% использовали кредиты, 13% занимали деньги у родственников и друзей.

Из тех, кто до сих пор не брал кредиты, 17% заявили, что боятся долгосрочных обязательств, 14% - что не нашли выгодного предложения, 11% не нравятся кредиты, а 4% боятся неизвестности.

Опрос проводился в феврале, в нем приняли участие 300 респондентов в возрасте от 20 до 50 лет.

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