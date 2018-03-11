Понедельник станет самым теплым днем с осени прошлого года (2)
Общество | 11 марта 2018 года, 17:34
В понедельник воздух в Латвии прогреется до +3..+9 градусов, в Курземе и Земгале до +10..+12, прогнозируют синоптики.
В последний раз такая высокая температура в Латвии была в октябре прошлого года.
Будет в основном облачно, временами с прояснениями. Утром ожидается кратковременный дождь.
Температура воздуха ночью и утром составит -2..+3 градуса. Ветер слабый, с востока, юго-востока.
В Риге утром может пройти дождь, днем выглянет солнце. Температура повысится с +1 до +9 градусов.
Фото: pixabay.com
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Teplo.teplo uźe luks
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