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В понедельник воздух в Латвии прогреется до +3..+9 градусов, в Курземе и Земгале до +10..+12, прогнозируют синоптики.

В последний раз такая высокая температура в Латвии была в октябре прошлого года.

Будет в основном облачно, временами с прояснениями. Утром ожидается кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью и утром составит -2..+3 градуса. Ветер слабый, с востока, юго-востока.

В Риге утром может пройти дождь, днем выглянет солнце. Температура повысится с +1 до +9 градусов.

Фото: pixabay.com