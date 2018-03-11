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Окончательное решение о законопроекте, предусматривающем сделать 7 января выходным днем, когда Латвийская православная церковь празднует Рождество, скорее всего, будет принято Сеймом следующего созыва. Об этом этом сообщила передача LNT Ziņas, пишет KasJauns.

Ранее большинство членов Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам не поддержали законопроект. Однако в четверг, 8 марта, Сейм в первом чтении одобрил его. За законопроект проголосовали 35 депутатов, против - 21, семь парламентариев в голосовании воздержались, 14 в нем не участвовали.

В то же время Сейм решил, что предложения к законопроекту можно подавать до следующих выборов в Сейм. По словам председателя Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Инесе Лазане (VL-TB/LNNK), рассматривать законопроект скорее всего будет Сейм следующего созыва.

“Такой длинный срок для предоставления предложений, который заканчивается за день до выборов в Сейм, говорит о желании не возвращаться к этому вопросу [в этом созыве]”, - заявила она.

Напомним, Сейм концептуально одобрил законопроект, предусматривающий объявить выходным день православного Рождества 7 января.

Проект на три года "застрял в парламенте", и комиссия рассматривала его по предложению депутатов от "Согласия" Бориса Цилевича, Игоря Зуева и Владимира Никонова.

Проект был передан на рассмотрение комиссии в декабре 2014 года.

Ранее Сейм уже несколько раз отклонял это предложение.

Фото: flickr.com