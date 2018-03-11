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Муж скончавшейся Илзе Цируле рассказал, что жена просто не проснулась утром, сообщила в передаче "Панорама" на LTV консультант по общественным отношениям налоговой службы Алена Зандере. Об этом пишет KasJauns.

Напомним, на 54-м году жизни умерла генеральный директор Службы госдоходов (СГД) Илзе Цируле. Эту информацию подтвердили в Государственном управлении.

Как сообщили в Госполиции, тело Цируле было найдено в субботу утром, 10 марта, по ее месту жительства. По первоначальным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

На должность гендиректора СГД Илзе Цируле выдвинула министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, официально она заняла этот пост с 14 ноября 2016 года.

Цируле была членом правления, а позже вице-президентом страховой компании Balta, работала в страховых компаниях Parekss и Gjensidige Baltic.

Илзе Цируле было 53 года. Она была замужем, у нее остались двое детей.

Фото: facebook.com