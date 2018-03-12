Суд начнет слушание свидетелей защиты в деле золитудской трагедии (1)

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Общество | 12 марта 2018 года, 07:03

Во вторник, 13 марта, Пардаугавский суд Риги начнет слушание свидетелей защиты в уголовном деле Золитудской трагедии, сообщает Skaties.lv .

Предусмотрено выслушать начальника отдела нормативов Государственной пожарно-спасательной службы Александра Дрозда, бывшего заместителя начальника Государственной трудовой инспекции (ГТИ) Сабине Васка-Эпнере и бывшего инспектора ГТИ Мариса Индриковса.

Сейчас продолжается судебное разбирательство. После будут начаты судебные дебаты, которые являются заключительным этапом в судебном процессе перед составлением и чтением приговора.

На предыдущем заседании суда в четверг, 8 марта, суд решил продолжить попытки пригласить потерпевшего в трагедии Игоря Витолса явиться на заседание суда. Однако пока неизвестно, когда его состояние здоровья позволит выполнить приглашение суда.

21 ноября 2013 года под обломками супермаркета Maxima в Золитуде погибло 54 человека. Основной причиной обрушения магазина считается нарушение строительных норм.

Комментарии 1
nadoelo1 час назад
...posle budut debati... . Ljudi pogibli iz-za zadnosti Maximi. Kakogo hrena rabotal magazin, kogda schli raboti na krische.
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