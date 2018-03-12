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6 марта, в 1.00 сотрудники Центрального управления Рижской муниципальной полиции получили информацию о беспомощном мужчине, который находился в одном из игорных залов и не мог добраться до своего места жительства. Об этом пише NRA .

Прибыв по указанному адресу, стражи порядка встретили охранника заведения, который попросил их помочь мужчине добраться до дома. У латвийца были проблемы с речью. После проверки персональных данных оказалось, что мужчина является пропавшим без вести. Он объяснил полицейским, что родом не из Риги и опоздал на последний автобус в город поблизости. Следующий рейс был только в 7.00.

Контактные данные мужчины были переданы инициатору поисков, а также его призвали связаться с родными, которые объявили о его исчезновении.

Пострадавшего доставили на Рижский международный автовокзал. В помещение его пустил охранник, где он смог дождаться следующего рейса.

Фото: pixabay.com