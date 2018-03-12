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Здание Юрмальской муниципальной полиции в Дубулты не принадлежит городской думе, а арендуется. Совладельцем недвижимости является миллионер Василий Мельник, сообщает передача de facto на LTV. Об этом пишет Latvijas avīze.

Первым владельцем здания было государственное предприятию Latvijas Dzelzceļš (LDz). Когда Муниципальная полиция переехала в эти помещения, недвижимость уже была сдана в аренду частной компании Kļavu centrs, а полиция являлась только субарендатором. Опосредованно владельцами указанного частного предприятия были Мельник и Валдис Гароза.

В 2010 году, LDz на аукционе продало здание Kļavu centrs, а самоуправление в торгах даже не участвовало. Муниципальная полиция продолжает арендовать помещения у компании Kļavu centrs за 17 евро за квадратный метр.

Также четыре года назад Юрмальская дума решила арендовать и третий этаж здания для нужд Управления развития города. Арендная плата составила 15 евро за квадратный метр.

По подсчетам de facto, на аренду здания Юрмальское самоуправление до 2026 года потратит более двух миллионов евро, учитывая нынешние арендные ставки, а выкупить здание можно было приблизительно за 400 000 евро.

В Юрмальской думе от комментариев воздержались.

Фото: visitjurmala.lv