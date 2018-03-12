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Дети в возрасте до 13 лет смогут зарегистрироваться в социальных сетях только с разрешения родителей. Изначально планировалось, что без разрешения родителей в соцсетях смогут регистрироваться подростки в возрасте от 16 лет, но на прошлой неделе Кабинет министров решил, что для этого достаточно достичь 13 лет. Об этом пишет Skaties.lv.

До достижения возраста 13 лет во время регистрации на таких социальных порталах как Facebook, Draugiem.lv, Twitter и Instagram ребенок должен будет получить разрешение от родителей. Депутаты Сейма должны подтвердить возрастную планку до 25 мая. С 25 мая закон вступает в силу не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза.

Однако установка возрастной планки является меньшей проблемой — намного сложнее будет узнать истинный возраст посетителей социальных порталов. В Министирстве юстиции указали, что новая регула защиты персональных данных не отмечает, каким образом администраторы соцсетей должны удостовериться в возрасте пользователей.

“Менеджеры данных свободны сами решать, как они это обеспечат, чтобы процесс был прозрачным и внушающим достаточную уверенность в том, что согласие дано юридически, то есть, если персона младше определенного возраста, было получено подтверждение от родителей", - заявили в Минюсте.

В министерстве добавили, что руководители соцсетей могут выбрать для себя более дешевый и удобный способ подтверждения возраста. Однако по словам руководства Draugiem.lv , то, что не было сделано правоохранительными органами, теперь придется делать им. Предприятию нужно будет вложить средства и время для разработки трех возможных видов идентификации возраста — аутентификация в интернет-банке, э-подпись или личная явка с заявлением.

Руководство Draugiem.lv отметило, что дети в возрасте до 13 лет составляют приблизитешльно 10% от всех пользователей соцсети. До 25 мая они все получат оповещение, что теперь им необходимо разрешение родителей для пользования порталом.

“По сути профиль ребенка нужно будет объединить с профилем родителя и родитель доллжен будет подтвердить свою личность одним из трех указанных способов", - рассказали в руководстве Draugiem.lv.

Однако остается еще много неотвеченных вопросов, например, как надо поступать в случае, если у ребенка фамилия отличается от фамилии родителя, как стоит поступать приемным семьям и т.д..

Также сообщается, что в случае нарушения закона, владелец соцсети может быть наказан штрафом в размере десятков миллионов евро.