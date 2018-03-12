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Исполняющей обязанности генерального директора Службы госдоходов (СГД) назначена заместитель гендиректора по налоговым вопросам, директор налогового управления Даце Пелека, сообщила в понедельник после встречи с руководством учреждения министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Министр отметила, что СГД продолжит работу, начатую прежним руководителем учреждения Илзе Цируле. Хаоса в работе налоговой службы не будет, заверила она.

На следующей неделе с Государственной канцелярией планируется согласовать критерии и сроки конкурса претендентов на должность гендиректора СГД. Рейзниеце-Озола пока не сообщила, будут ли искать нового руководителя налоговой службы в госуправлении или в частном секторе.

"Лучшее, что Илзе Цируле сделала для СГД - это то, что предприниматели и предприятия увидели, что СГД меняется и становится не угрозой, а товарищем и поддержкой", - сказала глава Минфина.

Министр отметила, что главные задачи, которые должна продолжать СГД, это усиление налогово-таможенной полиции, разъяснение налоговой реформы бухгалтерам, введение единого счета, реформа проведения аудитов и улучшение процедур. Также нужно совершенствовать программу углубленного сотрудничества с налогоплательщиками и бороться с теневой экономикой.

"Перед СГД в настоящее время поставлены цели и планы, определены ясные приоритеты и список работ. Нет никаких опасений, что СГД может отклониться от заданного курса", - сказала со своей стороны и. о. гендиректора службы.

Как сообщалось, в ночь на субботу скоропостижно скончалась генеральный директор СГД Илзе Цируле, которая возглавляла учреждение с ноября 2016 года. Цируле была найдена мертвой в своем доме без видимых признаков насильственной смерти. Причины ее смерти будут установлены в ходе экспертизы.

Фото: facebook.com