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11 марта на телеканале LTV7 вышел в эфир второй эпизод музыкального шоу ″BRAVO!″, в котором жюри продолжает свой путь по странам Балтии в поисках талантливых молодых исполнителей, чтобы отобрать самых лучших для выступления в финале передачи.

В латвийском кастинге победительница ″Евровидения-2002″ Мария Наумова предложила трем юным участницам исполнить свои песни в прямом эфире Radio Baltkom в программе известного журналистка Константина Ранкса. По итогам соревнований победила Саманта Кабакова, исполнившая композицию Queen ″Somebody to love″.

В шоу ″BRAVO!″ участвуют вокалисты в возрасте от 10 до 17 лет, проживающие в Эстонии, Латвии и Литве. Программа создана ForestBird production и Media Resources production по заказу телеканала ETV+. Партнером передачи является латвийская радиостанция Baltkom.