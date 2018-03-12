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Слишком раннее начало учебы в образовательных учреждений увеличивает различные риски для здоровья школьников и может считаться нарушением прав ребенка. Такой вывод сделал омбудсмен Юрис Янсонс, пишет KasJauns.

В ежегодном послании Сейму Янсонс отметил, что в прошлом году он получил заявление, связанное с ранним началом учебы в школе. По словам омбудсмена, автор письма указала, что ее дочь является ученицей 7-го класса. Женщина написала, что первый урок в школе ее дочери начинается в 8:20, а также раз в неделю семиклассница должна посещать нулевой урок в 7:30. Автор письма считает, что таким образом нарушаются все права ребенка на полноценный сон и здоровье.

В послании омбудсмена приведены многие клинические исследования, доказывающие, что недостаток сна вызывает усталость, проблемы с концентрацией внимания, раздражительность, трудности с контролем импульсов и эмоций. Янсонс отметил, что обобщенные примеры исследований указывают на прямую связь между привычками сна ребенка и результатами в учебе.

Согласно Конвенции ООН о правах детей, государство признает право каждого ребенка на самый высокий доступный стандарт здоровья. По словам омбудсмена, право ребенка на здоровье включает в себя не только вовремя проведенные медицинские мероприятия по укреплению иммунитета, но и право на развитие и рост в условиях, которые обеспечивают самые выскоие стандарты здоровья.

Юрис Янсонс призвал Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки оценить возможность установить единое время начала уроков для учеников основных и средних школ.

Ранее сообщалось, что Юрис Янсонс обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку возможным нарушениям криминального характера в детской психоневрологической больнице "Айнажи".