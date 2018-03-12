На возвращение латвийцев из-за границы потратят полмиллиона евро (49)

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Общество | 12 марта 2018 года, 13:57

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) выделило 425 699 евро на проект по реэмиграции латвийцев. Цель проекта - помочь соотечественникам вернуться в Латвию c возможностью начать здесь свой бизнес, пишет rus.lsm.lv.

В рамках пилотного проекта "Региональный координатор для поддержки реэмиграции" в каждом из регионов Латвии начали работу координаторы. Их главной задачей является налаживание контактов с латвийцами, живущими за границей, с тем чтобы выяснить, какие у них имеются нужды и проблемы, мешающие возвращению на родину.

"Сначала координатором необходимо разыскать желающих вернуться эмигрантов, например, через доступные каналы получения информации, через сети школ", - рассказывает директор департамента региональной политики VARAM Райвис Бремшмит.

Планируется, что пилотный проект продлится год, и в течение этого времени региональные координаторы реэмиграции должны связаться не менее чем с 500 латвийцами за границей.

"Мы действительно хотим поработать над анализом потребностей семей с детьми, которые являются одной из потенциальных целевых групп. Чтобы это сделать, нам нужно узнать об их нуждах", — пояснил Бремшмит.

Комментарии 49
Достали2 часа назад
Блин,пипец деятели,очередная контора рога и копыта.Вы бы дебилы на эти деньги лучше оплатили бы людям лекарства и лечения от рака и других смертельных болезней.Хватит уже корманы набивать за наш счёт.
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Garik2 часа назад
Если разделить на колличество уехавших - капля в море. А вот если на "осваивающих" проЕкт - то да. Вкусно наверное выйдет!
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Саея2 часа назад
Готов связаться с одной тысячью латвийцев за 400 тысяч.
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