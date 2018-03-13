Обнаглели: кенгарагские лебеди отнимают еду у прохожих и атакуют детей (4)
Общество | 13 марта 2018 года, 20:52
Лебеди, которые приплывают к кенгарагскому променаду, настолько привыкли к тому, что их кормят местные жители, что стали отнимать еду у людей и "атаковать" детей в колясках, пишут пользователи соцсетей.
"Лебеди в Кенгарагсе отнимают еду у прохожих и нападают на детей в колясках. Последнее фото очевидца", - написал на своей странице в Facebook Михаил Губин.
Также, по словам очевидцев, стаю лебедей можно заметить в Юрмале, в районах Дзинтари и Майори, где их тоже подкармливают неравнодушные люди.
Фото: соцсети
Мож голодные! Жалко что ли?(
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Edgars Skaubits разберись
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Каждый год одно и тоже
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