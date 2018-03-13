Общество |

Лебеди, которые приплывают к кенгарагскому променаду, настолько привыкли к тому, что их кормят местные жители, что стали отнимать еду у людей и "атаковать" детей в колясках, пишут пользователи соцсетей.

"Лебеди в Кенгарагсе отнимают еду у прохожих и нападают на детей в колясках. Последнее фото очевидца", - написал на своей странице в Facebook Михаил Губин.

Также, по словам очевидцев, стаю лебедей можно заметить в Юрмале, в районах Дзинтари и Майори, где их тоже подкармливают неравнодушные люди.

Фото: соцсети