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Водительские права, которые выдает Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD), отвечают международным требованиям и признаются всеми государствами, как и ранее. Об этом заявили в CSDD, пишет Skaties.lv.

В учреждении отметили, что получили информацию от Еврокомиссии (ЕК) и ознакомились с ее содержанием. У ЕК нет претензий ни к визуальному оформлению латвийских водительских прав, ни к их содержанию, указывает CSDD.

Возможно, Латвии нужно будет внести некоторые технические изменения, а именно - специфический код, как того требует одна из директив ЕК. До этого в Латвии не использовали подобные коды, в будущем они могут быть введены чисто теоретически. Водителей эти изменения ни в коей мере не коснутся, подчеркнули в CSDD. Это может отразиться только на автомобилистах из ряда стран Евросоюза, которые захотят поменять свои права в Латвии, и в чьих странах такие коды используются.

Напомним, немецкое издание Die Welt ранее написало, что Латвия является одной из стран ЕС, в которой не соблюдается должным образом единый стандарт водительского удостоверения. Издание отмечает, что согласно директивам ЕС, на водительском удостоверении должна отображаться информация о зрении водителя. Между тем, на латвийских документах таких сведений нет.