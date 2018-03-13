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В этом году риски конфронтации в связи с мероприятиями дня памяти легионеров 16 марта такие же, как и в прежние годы, заявили в Полиции безопасности (ПБ).

С учетом одновременного проведения мероприятий людей с разными взглядами возможна конфронтация между ними.

ПБ отмечает, что в последние годы уменьшилась интенсивность акций протеста, и главные протесты против мероприятий 16 марта происходят в информационном пространстве, где мероприятия дня памяти легионеров "тенденциозно интерпретируются как доказательство возрождения фашизма и переписывания истории".

"Этот миф, порожденный российской пропагандой, вероятно, будет использован российскими информационными ресурсами и в этом году", - отмечает ПБ.

ПБ располагает информацией, что на мероприятия 16 марта могут приехать иностранцы, чтобы присоединиться и к участникам шествия памяти легионеров, и к организаторам акций протеста. Если подтвердится информация о возможных провокационных акциях, ПБ использует правовые инструменты, чтобы их предотвратить.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис выразил надежду, что мероприятия пройдут спокойно.

16 марта является неофициальным днем памяти людей, которые сражались в латышском легионе вооруженных сил Германии. Одни считают их борцами за независимость Латвии, другие - прихвостнями фашистов, третьи - жертвами обстоятельств, против своей воли попавшими на фронт.