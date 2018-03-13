ПБ: риски конфронтации 16 марта сохраняются (12)
В этом году риски конфронтации в связи с мероприятиями дня памяти легионеров 16 марта такие же, как и в прежние годы, заявили в Полиции безопасности (ПБ).
С учетом одновременного проведения мероприятий людей с разными взглядами возможна конфронтация между ними.
ПБ отмечает, что в последние годы уменьшилась интенсивность акций протеста, и главные протесты против мероприятий 16 марта происходят в информационном пространстве, где мероприятия дня памяти легионеров "тенденциозно интерпретируются как доказательство возрождения фашизма и переписывания истории".
"Этот миф, порожденный российской пропагандой, вероятно, будет использован российскими информационными ресурсами и в этом году", - отмечает ПБ.
ПБ располагает информацией, что на мероприятия 16 марта могут приехать иностранцы, чтобы присоединиться и к участникам шествия памяти легионеров, и к организаторам акций протеста. Если подтвердится информация о возможных провокационных акциях, ПБ использует правовые инструменты, чтобы их предотвратить.
Министр внутренних дел Рихард Козловскис выразил надежду, что мероприятия пройдут спокойно.
16 марта является неофициальным днем памяти людей, которые сражались в латышском легионе вооруженных сил Германии. Одни считают их борцами за независимость Латвии, другие - прихвостнями фашистов, третьи - жертвами обстоятельств, против своей воли попавшими на фронт.
Российская пропаганда как раз таки выигрывет когда эссесовцы и их последователи к которым "на мероприятия 16 марта могут приехать иностранцы, чтобы присоединиться и к участникам шествия памяти легионеров"
А что касается иностранцев-анти-легионеров, то мы видели маленькую групп стариков которые скандировали лозунги по-английски, а не проходили мощными колоннами с серпом и молотом.
Попробую здесь..
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ПБ располагает информацией, что на мероприятия 16 марта могут приехать иностранцы, чтобы присоединиться и к участникам шествия памяти легионеров, и к организаторам акций протеста. Если подтвердится информация о возможных провокационных акциях, ПБ использует правовые инструменты, чтобы их предотвратить.
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Я правильно понимаю, что предотвратить, это значит НЕ ДОПУСТИТЬ? А, ежели не предотвратили и допустили, то каковы будут дальнейшие действия ПБ?
Позволю себе напомнить о 16 марта 2016 года, Когда "лимбажские патриоты" пригласили поучаствовать в шествии памяти легионеров Ваффен СС украинского националиста , явл. инструктором украинского батальона "Азов" Ярослава Солодуху.
И НА КАМЕРУ этот чел спрашивал у Игоря Шишкинса(представитель национально-радикальной организации "Центр Густава Целминьша" и популяризатор идей "Перконкрустса") о том , что неужели они зассали русских, как они мило перетёрли о ж и дах.. А потом, этот инструктор "Азова",также на камеру!, сказал: " Я, вообще-то, профессиональный пиротехник, вы понимаете. У меня так: либо красный, либо зеленый."
http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/197433_instruktor-batalona-azov-o-paradniekse-rozha-mne-ego-ne-nravitsya-video/
Учитывая оперативную работу наших спец.служб по выдворению Гремма Филлипса в этот же день из страны и занесении его в "чёрный список", хотелось бы узнать дальнейшие действия ПБ на предмет данного факта и с остальными участниками действа. Какие-нибудь обвинения были предъявлены по отношению к нашим "лимбажским патриотам", пригласившим такого выдающегося товарища? Какие-нибудь действия были ли применены к неугомонному патриоту Шишкинсу, так смело рассуждающему про ж и дов и спрашивающего у Парадниекса чего тот боится пустить под флагом украинского наци? Осудили ли этого смелого "подрывника из Азова", закрыли ли ему въезд в Латвию иль хотя б пожурили?
А может и этот вопиющий факт наша, такая нужная и работящая ПБ, тоже назовёт российской пропагандой?