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Папа римский Франциск прибудет в Латвию на самолете национального авиаперевозчика airBaltic, а по Риге будет перемещаться на так называемом "папамобиле" - на специальной автомашине с пуленепробиваемым стеклом, сообщил в эфире телеканала Rīga TV24 архиепископ рижский, метрополит Збигнев Станкевич. Между тем из Риги в Аглону, которая является вторым пунктом назначения в ходе визита в Латвию, понтифик отправится на вертолете, пишет La.lv.

По словам Станкевича, папа попросил не предоставлять ему лимузин для передвижения по Риге, а для поездки из аэропорта до дворца президента Латвии использовать обычную машину.

В свою очередь до Аглоны было решено добираться на вертолете, так как Аглонская базилика, где должна состояться месса с участием папы, находится в 250 км от Риги.

"Визит в Латвию будет коротким, так что мы не можем позволить себе терять драгоценное время для таких переездов", - сказал архиепископ.

Как ранее сообщили в Министерстве иностранных дел, папа римский Франциск посетит Латвию с визитом 24 сентября. Глава католической церкви прибудет в Латвию по приглашению президента Раймонда Вейониса.

В рамках визита папа Франциск встретится с Вейонисом, другими официальными лицами и представителями общественности, а также примет участие в торжественном возложении цветов к памятнику Свободы.

Планируется, что папа будет участвовать в экуменическом богослужении в Домском соборе, а также проведет мессу в Аглонской базилике.