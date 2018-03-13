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Открытие так называемых мешков ЧК является глупостью, так как с КГБ сотрудничал весь латвийский народ, такое мнение в интервью газете Diena выразил художественный руководитель Нового Рижского театра, латвийский режиссер Алвис Херманис.

"По моему, просьба открыть эти мешки является притворством, так как, насколько я помню из своего детства в СССР, весь латвийский народ сотрудничал с советским режимом , за исключением каких-то пяти человек, в том числе Гунара Астры или Лидии Дорониной-Ласмане", - сказал Херманис.

"Все остальные, если мне память не изменяет, каким-либо образом сотрудничали - шли 1 мая на демонстрации, становились пионерами и комсомольцами. Я даже думаю, что тогда так называемое сотрудничество было единственным способом выживания. Эту истину латышам надо однажды понять", - сказал Херманис.

Режиссер допустил, что в 70-80 годы многих людей шантажировали, поэтому у них не было другого выхода.

"И о чем они там "стучали" - о каких-то анекдотах или "не таких песнях" на экскурсиях? Балтийским народам в течение 40 оккупационных лет удалось выжить, сохранив важные вещи для своего народа", - сказал режиссер, добавив, что "сейчас разделять на хороших и плохих - глупо".

Как сообщалось, за обнародование документов КГБ ЛССР выступает 61% жителей Латвии, а треть населения требует сделать это немедленно, без каких-либо разъяснений экспертов.

"Мешки ЧК" надо вскрыть и опубликовать находящиеся там имена, так считает латвийский публицист Владис Спаре. "Я категорически против люстрации, имена осведомителей ЧК и их карточки необходимо опубликовать", - написал в своем Facebook Спаре.

Спаре также объясняет, что сделать это необходимо ради будущих поколений.

"Сделать это надо не только ради тех людей, которые жили в период деятельности КГБ, но и ради будущего поколения - необходимо дать ясный сигнал нашим детям и внукам: тебе не придется стучать, так как твое имя рано или поздно будет известно всем, и никогда ни спецслужбы, ни само государство от этого тебя не убережет", - считает Спаре.

Многие из пользователей соцсети выразили поддержку мнению публициста, указывая, что жертвы стукачей теряли работу, семью и попадали в тюрьму не только в годы Сталинских репрессий, а уже многие годы спустя - в 80-ые годы.

Как сообщалось, сформированная три года назад междисциплинарная комиссия по научному изучению документов КГБ должна закончить работу 31 мая 2018 года. Однако из-за различных перипетий она толком еще так и не началась. Поэтому на заседании правительства, рассмотревшего информационный доклад о работе комиссии, прозвучали сомнения в том, что работа будет закончена в установленный срок.

фото из Flickr