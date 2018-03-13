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Латвийские предприниматели считают, что объявление Дня Лачплесиса праздничным днем надо рассматривать и с точки зрения выгоды для народного хозяйства, пишет NRA.

Председатель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш указал, что объявление выходным днем 11 ноября является чисто "политическим решением".

"ЛТПП еще не приняла решения по этому вопросу, но вопрос об объявлении дополнительного выходного надо решать с точки зрения народного хозяйства", - считает Эндзиньш.

"Есть ряд секторов, которые получат пользу от того, что будет выделен еще один выходной день. Это области, которые связаны с закупками, с индустрией развлечений и отдыха. В свою очередь для промышленности и других секторов обслуживания, которые не связаны с индустрией отдыха, это еще один когда люди не придут на работу. Это означает, что будет произведено меньше товара и услуг. И это, конечно, негативно отразится на народном хозяйстве", - сказал он.

Впрочем, глава торгово-промышленной палаты признал, что сам лично считает День Лачплесиса патриотическим праздником и положительно оценивает идею сделать в этот день выходной.

"Моему сердцу День Лачплесиса является близким, всегда в этот день с семьей отправляемся возложить цветы. Это такой патриотический день и с этой точки зрения он будет соответствовать народному самосознанию", сказал Эндзиньш.

"Единство" накануне на заседании коалиционного совета предложило сделать 11 ноября официальным праздничным днем - днем памяти латвийских воинов.

С точки зрения "Единства", это бы стало шагом к сплочению и полным уважения жестом в год столетия Латвии и в преддверии столетия разгрома армии Бермонта.

Сейчас 11 ноября, День Лачплесиса, является официальным памятным днем. Если 11 ноября будет признано праздником, этот день станет выходным.