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С 13-го по 16 марта латвийские школьники будут сдавать централизованные экзамены по иностранным языкам – английскому, немецкому, русскому или французскому. На основании правил Кабинета министров и в этом году у школьников есть возможность заменить централизованный экзамен по иностранному языку тестом в международной организации.

Экзамены разделены на устную и письменную часть. Во вторник ученики сдают экзамен по английскому языку, 14 марта состоится экзамен по немецкому языку, 15 и 16 марта - по русскому и французскому языках.

Напомним, латвийские школьники сдают экзамены по иностранным языкам во время весенних каникул с 2013 года. Как отмечает Министерство образования, это позволяет снизить нагрузку для выпускников при сдаче остальных экзаменов в июне.

Фото из Flickr