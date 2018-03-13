Общество |

Государственная инспекция по защите прав детей (ГИЗПД) впредь не будет предупреждать о запланированных проверках, сообщила в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" ее начальник Марианна Дрея.

До сих пор на сайте инспекуии публиковался месячный план проверок, но больше инспекция не будет этого делать, пишет Skaties.lv.

"Такая практика вводится, чтобы подлежащие проверке учреждения не могли заранее подготовиться, и проверки стали более эффективными", - пояснила она.

В дальнейшем учреждение будет извещать о проверках только в тех случаях, когда потребуется, например, присутствие при проверке какого-то конкретного ребенка или педагога.

Сейчас ГИЗПД рассматривает возможности повысить эффективность своей работы. Незаполненные вакансии не позволяют ГИЗПД работать так оперативно, как хотелось бы. Следует также наладить более тесное сотрудничество с другими учреждениями. С Инспекцией здравоохранения, например, уже достигнуто соглашение о проведении совместных проверок.

Руководству ГИЗПД поручено обсудить актуальные проблемы и возможности усовершенствования работы с представителями Латвийской ассоциации сиротских судов.

Оценивая работу инспекции, Дрея отметила, что во многих случаях инспекция, возможно, не сумела показать свою позицию и недостаточно остро реагировала на нарушения.

Дрея возглавила учреждение 1 марта 2018 года.