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Комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений во вторник изменила принятое ранее решение разрешить самоуправлениям самим регулировать периодичность выхода своих информационных изданий и решила установить, что эти издания можно будет выпускать не чаще одного раза в месяц.

Это ограничение не планируется распространять на информационные издания, публикующие только принятые самоуправлениями и их структурами правовые акты и их разъяснения.

Как отметил председатель комиссии Сергей Долгополов, все члены комиссии согласны с тем, что самоуправления вправе выпускать информационные издания один раз в месяц, кроме нормативных актов и комментариев к ним. На следующем заседании комиссия примет точную редакцию законопроекта и подготовит его к рассмотрению на заседании Сейма.

9 января комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений, не приняв во внимание аргументы Совета по конкуренции и издателей прессы, отклонила предложение ограничить законом периодичность выхода информационных изданий самоуправлений до одного раза в месяц.

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