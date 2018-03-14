Общество |

Первоочередной задачей нового правительства Германии будет решение вопроса бедности в стране, так считает евродепутат Артис Пабрикс.

"Оказывается, и в Германии за чертой бедности живут 13 миллионов человек. Это одна из проблем, которую нужно решать новому правительству", - написал Пабрикс.

На вопрос, а каков порог бедности в Германии, Пабрикс ответил, что он переменчив, но на семью из двух родителей и 2 детей он составляет сумму в 1400 евро.

Пользователи соцсети при этом стали вопрошать, а сколько людей проживают за чертой бедности в Латвии.

"Если посмотреть на порог бедности в Германии, то в Латвии ниже него проживают 85% людей. И новое правительство это будет беспокоить также, как и нынешнее, так как таковы принципы демократии в Латвии", - написал один из пользователей.

Напомним, согласно данным статистики, в 2016 году в Латвии 425 000 жителей или 22,1 % считались подверженными риску бедности, что на 0,3 процентных пункта больше, чем в 2015 году.

Самые высокие показатели бедности среди одиноких пожилых людей, а также семей с детьми, которых воспитывает один родитель.