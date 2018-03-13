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C 2014 по 2016 годы из госбюджета на непредвиденные расходы (для ликвидации последствий катастроф, стихийных бедствий и пр.) было истрачено более полумиллиона евро на оплату услуг вытрезвителей. На это обращает внимание Государственный контроль после аудита об обеспечении общественного порядка в самоуправлениях.

Госконтроль считает, что нужно навести порядок в этой области.

"В стране уже 26 лет нет порядка в сфере предоставления услуг по вытрезвлению. Каждое самоуправление их организует по своему усмотрению и возможностям, а государство частично их оплачивает из средств для непредвиденных случаев. С 2014 по 2016 год таким образом было истрачено более полмиллиона евро. В этом году - то же самое," - пояснила государственный контролер Элита Круминя.

Госконтроль предлагает разработать единое нормативное регулирование в этом вопросе, объединив усилия и возможности Министерства по защите среды и региональному развитию, Латвийского союза самоуправлений и других ведомств. Необходимо четко установить состав услуг, учреждения, ответственные за их предоставление и финансирование.

Сегодня услуги по вытрезвлению самоуправления организуют разными способами, отличаются также расходы на услуги и метод их расчета. В связи с этим самоуправления за услугу платят от 2,78 евро за час в вытрезвителе в Лудзенском крае до 3377 евро в Балвском крае независимо от загрузки вытрезвителя.