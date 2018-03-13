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Курземский окружной суд в Талси применил лишение свободы к некому пенсионеру за то, что тот побуждал малолетних девочек вступить с ним в сексуальный контакт, свидетельствует публично доступное решение суда. Об этом пишет Skaties.lv.

Суд одобрил заключенный между прокурором и обвиняемым договор, предусматривающий лишение свободы на один год. Позже будет назначена проверка, которая продлится один год.

Согласно решению суда, мужчина 1948 года рождения в мае прошлого года вел переписку со своего мобильного телефона с 13-летней девочкой. Обвиняемый задавал малолетней вопросы интимного характера о ее сексуальном опыте. Мужчина выяснил, что девочка является девственницей и предложил ей встретиться, чтобы вступить с ней в половые отношения.

Сообщается, что обвиняемый в сообщениях девочке писал о своем опыте в половых отношениях с несовершеннолетними. Он также указывал на то, что насильником не является. Обвиняемый заверил несовершеннолетнюю в том, что та не забеременеет и во время полового акта ей не будет больно.

Следователи выяснили, что обвиняемый на интернет-портале разместил объявление с текстом "ищу девочку от 12-15 лет для милых игр". В записи он также указал свой номер телефона.

Во время расследования также выяснилось, что мужчина опубликовал еще одно объявление подобного характера. В нем он отметил, что ищет девочку 13-15 лет и готов ее спонсировать.

"Хочу молодую девченку в возрасте от 13 до 15 лет для приятного секса, если что, могу спонсировать. Может, есть такая в Талси?" - написал в объявлении мужчина.

Также в июне обвиняемый вел переписку с девочкой по имени Лаура. Мужчина задавал ей вопросы о ее сексуальном опыте и во время переписки выяснил, что 12-летняя девочка готова вступить с ним в половой акт за оплату. Обвиняемый предлагал несовершеннолетней 50 евро.

Фото: pixabay.com